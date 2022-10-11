مصدر كل الشرور.. إعلام روسي يطالب بوتين بضرب بريطانيا

طالب أحد الدعاة الروس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن هجوم كبير بالقنابل ضد بريطانيا لأنها “مصدر كل الشرور”.

ويظهر مقطع فيديو من القناة الإخبارية الرئيسية في روسيا، أحد النقاد المؤيدين للكرملين وهو يدعو إلى مهاجمة بريطانيا بسبب دعمها لأوكرانيا.

وقال المذيع الروسي: “لماذا نحتاج إلى قصف أوكرانيا أو ألمانيا؟ هناك بريطانيا العظمى، مصدر كل الشرور”.

وقال ميخائيل فيشمان، وهو مذيع في قناة “دوزد تي في” الإخبارية الروسية المستقلة، للفيلم الوثائقي عن كيفية استخدام بوتين للتلفزيون الحكومي في روسيا لإرسال تحذيرات إلى الغرب.

وقال: “وسائل الإعلام الروسية توجه الكثير من التهديدات. تهديدات نووية في الوقت الحالي. هذا جهد سردي متحكم فيه يتم بناؤه داخل الكرملين”.

وأضاف: “بوتين يحاول إرسال رسالة إلى الغرب بأنه لن يتراجع وأن هذه ليست خدعة”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبث فيها التلفزيون الحكومي الروسي تهديدات ضد بريطانيا.

وفي أغسطس، قال مضيف إن بريطانيا هي “المكان المناسب” لشن هجوم.