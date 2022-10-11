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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

شك في عذريتها فـ اعتدى عليها.. ماذا حدث بين شاب وخطيبته في الطالبية؟|القصة كاملة

هتك عرض
هتك عرض

هتك عرض فتاة على يد خطيبها.. قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم،  برئاسة الدكتور المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور ابوسحلي والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر احمد فتحي، بمعاقبة سائق بالسجن ٦ سنوات، لاتهامه بـ هتك عرض خطيبته بالطالبية بمحافظة الجيزة.

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تفاصيل هتك عرض فتاة على يد خطيبها في الجيزة

وكان أحال المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم ١٢١٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم ١٨٢٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها هشام.م.س.م، ١٨ سنة، سائق بـ هتك عرض خطيبته.

واتهمت النيابة المتهم لأنه في يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، هتك عرض الطفلة أمال.ع.ز.ع، بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها لمسكنه مستغلا خطبته بها وحداثة سنها وما أن ظفر بها هتك عرضها.

وشهدت المجني عليها بأنه بوجود علاقة خطبة تربطها بالمتهم وبتاريخ الواقعة طلب منها التوجه لمسكنه فلبت طلبه وحال تواجدها رفقته إصطحبها لغرفة نومه وحدثها بعلمه بكونها ليست عذراء فنفت أقواله وعرضت عليه التأكد بنفسه من أمرها فقام بهتك عرضها.

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