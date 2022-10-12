نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

علامة يغفلها الكثيرون تعد مؤشر للإصابة بأمراض الكبد الأولى ويمكن أن يحدث تلف الكبد لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور ، لذلك من المهم الانتباه دائما إلى البحث عن العلامات المنبهة.

3 أطعمة تعد بمثابة أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك ومع ذلك يتجاهل الكثيرون هذه التحذيرات إليك أبرز تلك الأطعمة عليك التوقف عن تناولها فورا وفقا لموقعexpress

ثلاث فواكه يمكن أن "تذوب بشكل طبيعي" جلطات الدم المميتة عن طريق ترقق الدم وتقليل من خطر حدوث جلطات في المستقبل ، وولكن في المقابل لا ينبغي استخدام الفاكهة كبديل للعلاج الطبي.

وفقًا لمعهد الوريد والأوعية الدموية ، فإن أقوى الأطعمة النباتية التي تعمل على إذابة الجلطات بشكل طبيعي يجب أن تحتوي على مركبات البروميلين والذي يتواجد بشكل أكبر في التفاح والليمون والبصل وشاي البرتقال و الأناناس الطبيعي .

أطعمة عديدة عليك التوقف عن تناولها بعد اليوم فهي قد تكون ضارة بجسمك فمن الضروري أن تعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لصحتك ونظامك الغذائي إليك 5 اطعمة عليك إدخالها إلى نظامك الغذائي لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.