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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

أمراض القلب
أمراض القلب

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

علامة يغفلها الكثيرون تعد مؤشر للإصابة بأمراض الكبد الأولى ويمكن أن يحدث تلف الكبد لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور ، لذلك من المهم  الانتباه دائما إلى البحث عن العلامات المنبهة.

تصيبك بالموت البطيء.. 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

3 أطعمة تعد بمثابة  أعداء  لصحة القلب والشرايين على مائدتك  ومع ذلك يتجاهل الكثيرون هذه التحذيرات  إليك أبرز تلك الأطعمة عليك التوقف عن تناولها فورا وفقا لموقعexpress

يحول جسمك لآلة حرق دهون.. بدون فرهدة رجيم سريع لنحت قوامك

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

ثلاث فواكه غير متوقعة تخلصك من الجلطات في الدم.. تعرف عليها

 ثلاث فواكه يمكن أن "تذوب بشكل طبيعي" جلطات الدم المميتة عن طريق ترقق الدم وتقليل من خطر حدوث جلطات في المستقبل ، وولكن في المقابل  لا ينبغي استخدام الفاكهة كبديل للعلاج الطبي.

وفقًا لمعهد الوريد والأوعية الدموية ، فإن أقوى الأطعمة النباتية التي تعمل على إذابة الجلطات بشكل طبيعي يجب أن تحتوي على  مركبات البروميلين والذي يتواجد بشكل أكبر في التفاح والليمون والبصل وشاي البرتقال و الأناناس الطبيعي .

أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

أطعمة عديدة عليك التوقف عن تناولها بعد اليوم  فهي قد تكون ضارة بجسمك  فمن الضروري أن تعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لصحتك ونظامك الغذائي إليك 5 اطعمة  عليك إدخالها إلى نظامك الغذائي لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.

الشرايين إذابة الجلطات الاصابة بالسرطان صحة القلب صحة القلب والشرايين

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