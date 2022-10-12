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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحرك برلماني بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات.

وأوضح مهنى فى بيان صحفى له أنه ورد العديد من شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين شركة الغازات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية ، وانطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وأكمل عضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركة الغازات الصناعية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

وأضاف احمد مهني عضو مجلس النواب، أن عمال الشركات والمصانع كانوا ومازالوا خط الدفاع الأول لمصر، فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور التى منحها فخامة الرئيس.

وطالب بتفعيل وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية .

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وتشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.

أما عن أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي.

و ثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس 13% من «المرتب الأساسي».

كما تشتمل الإجراءات التي وجه الرئيس بتنفيذها بزيادة «الحافز الإضافي» سواء للمخاطبين بـ«قانون الخدمة»، أو لغيرهم، بما يُكلف موازنة الدولة نحو 17 مليار جنيه إضافية.

طلب احاطة العلاوات شركة الغازات الصناعية أصحاب المعاشات شكاوى

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