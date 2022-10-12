الأردن يطلق حملة مملكة الزمن لجذب السياحة الأوروبية

أعلن وزير السياحة والاثار الأردني نايف حميدي الفايز، انطلاق حملة تسويقية تحت شعار "مملكة الزمن" من خلال هيئة تنشيط السياحة في عدد من الدول الأوروبية بهدف زيادة الزخم السياحي للمملكة ونشر الوعي السياحي لدى السائح الأوروبي .

وبين الفايز في بيان نشرته هيئة تنشيط السياحة الأردنية أهمية الحملة التسويقية خلال هذه الفترة تحديدا وانعكاسها على زيادة اعداد السياح الاوربيين المستهدفين المتوقع زيارتهم للمملكة .

وأوضح الفايز ان الهدف من الحملة هو استعادة النشاط السياحي الموسمي من الدول الأوروبية وتستهدف الحملة التي ستستمر خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر السياح للقدوم للمملكة سواء الفترة الحالية او خلال الأعوام المقبلة .

من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ان الهيئة اطلقت الحملة التسويقية بشكل مكثف ضمن عدد كبير من الدول الأوروبية في إطار تنشيط الحركة السياحية ونشر الوعي السياحي عن المملكة وإظهار الهوية السياحية الجديدة (مملكة الزمن) كوجهة سياحية تعبر في شخصيتها السياحية وتطلعاتها وإنجازاتها .

وبين عربيات ان الدول التي تضمنتها الحملة هي بريطانيا و إسبانيا و إيطاليا و فرنسا و المانيا و سويسرا و السويد و الدنمارك و النمسا و هولندا .

واوضح عربيات ان الإعلانات ضمن هذه الدول تبرز دور الملكية للطيران كناقل رسمي كما تضمنت الإعلانات وجودها على وسائل النقل العام (باصات - تكاسي - قطارات) إضافة الى اللوحات الاعلانية في المولات و الشوارع و مواقف الباصات و محطات القطار و المترو كما تضمنت أيضا لوحات اعلانية كبيرة الحجم في اهم المواقع مثل الدومو في ميلان ايطاليا و بيكادلي في مانشستر بريطانيا والاعلان ضمن شاشات الكترونية في الشوارع العامة .

واكد عربيات ان الاعلان تم بجميع لغات الدول المستهدفة و هدف الحملة ترويج الهوية السياحية الجديدة بالإضافة الى ترويج الناقل الوطني الملكية الاردنية مبينا ان رؤية الحملة ستصل الى المئات من الملايين من المشاهدات في الدول المذكورة مما ينعكس إيجابا على رغبة السائح في القدوم الى المملكة .

وأشار عربيات الى ارتفاع حجم التنافسية في التسويق السياحي من دول الجوار، موضحا ان التسويق في الدول الأوروبية المقصودة يهدف لابراز المنتج الأردني المميز التاريخي غير التقليدي فالاردن ارض الحضارة وستبقى مملكة الزمن .