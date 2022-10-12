أنغام تحاور مدحت صالح على DMC.. غداً

يستضيف برنامج "أنغام"، الفنان مدحت صالح، وذلك في ثاني حلقات البرنامج الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc.

البرنامج يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث مدحت صالح خلال الحوار عن بداية رحلته الفنية وكيف دخل عالم الفن، كما يكشف أنه كان صديقًا شخصيًا لعماد عبد الحليم، عم المطربة أنغام، من فترة المدرسة، وأن أغنية "مهما خدتني المدن" كانت أغنيته وحدث مشاكل بينه وبين شركة الإنتاج لتذهب في النهاية إلى عماد عبد الحليم، حيث يغني الفنان خلال الحلقة لأول مرة "مهما خدتني المدن" إهداء إلى روح عماد عبد الحليم.

يتطرق الفنان إلى كيف تحول من الغناء إلى التمثيل، وقصة حبه للمسرح وكيف حول أغنية "المليونيرات" من أغنية في مسرحية إلى كليب عاش لسنوات طويلة رغم رفض المقربين منه في البداية أن يغنيها لأنها مختلفة عن أسلوبه في الغناء.

ويكشف مدحت صالح عن رأيه في الأشكال الموسيقية الجديدة ويعلن لأول مرة أنه يحضر حاليًا لأغنية جديدة، كما يتحدث عن الملحن الراحل رياض الهمشري وكيف أثر في مشواره وأن الوسط الغنائي حتى اليوم لا يقدر على تعويض هذا الفنان.

كما يتحدث مدحت صالح كذلك عن كوكب الشرق أم كلثوم وكيف تأثرت أغانيها بالتعاون مع ملحنين مختلفين مثل رياض السنباطي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، والفرق بين كل مرحلة غنائية في حياتها، كما يقدم الفنان خلال الحلقة دويتو مع أنغام على أغنية "بعيد عنك".