مستقبل وطن الإسكندرية يطلق "مسيرة الفرحة" احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

أطلق حزب مستقبل وطن بالاسكندرية مبادرة "مسيرة الفرحة" بمشاركة شباب الحزب في جميع اقسام المحافظة و التي تستمر لمدة اسبوع تجول أحياء و شوارع المحافظة لتقديم التهنئة للمواطنين و توزيع الحلوى.

وشهدت المسيرة التي انطلقت من دائرة المنتزة باقسامها المنتزه أول وثان وثالث، ودائرة الرمل بقسميها أول وثان والمنشية والجمرك واللبان والعطارين علي مدار ثلاثة ايام لترسم الفرحة علي وجه الاطفال و المواطنيين وتستمر خلال الأيام القادمة في باقي أحياء الإسكندرية.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، والذي أشار إلى توزيع الآلاف من علب الحلوى على المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.



وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أنه سيتم توزيع كميات أخرى من الحلوى خلال اليوم وغدا لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المستفيدين للحصول على علب الحلوى لإشاعة البهجة فى نفوس الأهالى احتفاء بهذه المناسبة السعيدة.

من جانبه قال النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، إن شباب الحزب قاموا بتوزيع آلافا من علب حلوى المولد على المواطنين والأطفال في الشوارع والفئات الأكثر احتياجًا بمختلف أقسام المحافظة وسط حالة من الفرح والسعادة ابتهاجا بمولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن شباب الحزب شاركوا باشراف امناء الاقسام في عملية التوزيع بمختلف الأقسام، بتنفيذ و اشراف أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي، برئاسة محمد جويلي، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي في المحافظة، في بالتنسيق إعلاميًا مع أمانة الإعلام برئاسة رامي ياسين أمين الإعلام، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام.

وأبدى المواطنون سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة من حزب مستقبل وطن، متبادلين التهنئة مع قيادات وشباب الحزب الذين وزعوا بأنفسهم في مختلف الشوارع والميادين في الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات.