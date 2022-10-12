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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجويع المدنيين والاعتداء الجسدي.. واشنطن تكشف انتهاكات إثيوبيا في تيجراي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة أنها بالإضافة إلي “أستراليا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في تيجراي بشمال إثيوبيا.” 

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، دعت واشنطن “حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيجراي إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية، والموافقة على وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستمر، والسعي إلى تسوية تفاوضية من خلال محادثات السلام في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي.”

انتهاكات حقوق الإنسان

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، “وثقت تقارير متعددة، بما في ذلك تقرير التحقيق المشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية/ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والتقرير الأخير للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا (ICHREE)، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها القوات الحكومية الإثيوبية منذ بدء النزاع في نوفمبر 2020.”

وأضاف البيان: “وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذه التقارير القتل غير القانوني، والاعتداء الجسدي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

إثيوبيا تستخدم التجويع كسلاح حرب

وأكدت واشنطن “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء النتيجة التي توصل إليها المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان والحريات الدينية بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن تجويع السكان المدنيين قد استُخدم كأسلوب من أساليب الحرب. يثير استئناف القتال في شمال إثيوبيا مخاطر كبيرة لوقوع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.”

وبحسب البيان، “نحن ندين أي وجميع أشكال العنف ضد المدنيين. وندعو الأطراف إلى الاعتراف بعدم وجود حل عسكري للصراع، وندعو حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيجراي إلى المشاركة في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى مساعدة إثيوبيا على تحقيق سلام دائم.”

يجب أن يشمل أي حل دائم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها، وفق البيان الصادر اليوم. 

في الوقت نفسه، دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، والتعاون مع مراقبي حقوق الإنسان الدوليين وتسهيل وصولهم.

اثيوبيا تيجراي الولايات المتحدة واشنطن الخارجية الأمريكية

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