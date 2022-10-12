بسبب تصرفات بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

قالت عضوة الكونجرس السابقة، تولسي جابارد، إن سياسات الرئيس جو بايدن وإدارته تدفع بـ أمريكا والعالم إلى حافة الإبادة النووية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت جابارد: “القرارات التي اتخذها الرئيس بايدن وقادة الكونجرس تدفعنا بنشاط إلى حافة الإبادة النووية. قد يكون لديهم مخابئ حيث يمكنهم الاختباء. لكن، نحن الأمريكيين ليس لدينا مأوى، لا مكان يمكننا الذهاب إليه، حيث يمكننا هربنا. سنضطر الى مواجهة العواقب".

وانتقدت جابارد القيادة الحالية للحزب الديمقراطي، واصفة إياها بـ"العقائديين المتعصبين الذين يكرهون الحرية”.

وفي رأيها، تتعارض تصرفات الحزب مع القيم الأمريكية المنصوص عليها في الدستور، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.

كما أشارت إلى أن قيادة الحزب "ستبذل قصارى جهدها لإسكات كل من لا يتفق مع موقفها".

وبالأمس، أعلنت جابارد قرارها بالانسحاب من الحزب الديمقراطي.

وكانت تولسي جابارد تنافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لترشيح الحزب الديمقراطي.

وفي وقت سابق، أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غضبا واسعا بعدما تباهي بأن جميع الديمقراطيين أيدوا بالإجماع مشروع قانون خفض التضخم.

دخلت الوثيقة حيز التنفيذ في أغسطس، وتتضمن إجراءات لخفض تكاليف الرعاية الصحية ورفع الضرائب على الشركات والأثرياء الأمريكيين.

واعتبر مستخدمون لسوائل التواصل بيان بايدن ساخرًا، لأن الرئيس الأمريكي، مذنب في المقام الأول ومتسبب في رفع الأسعار.

كما اتهموه بالتقاعس عن العمل وتقديم المساعدة المالية المفرطة لأوكرانيا.