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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين : الاهتمام بالتفاصيل أسهم في نجاح حفل ستيفانو ريتشي بالأقصر |فيديو

النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي عاشق للحضارة والتاريخ المصري، ولفت أنه تحدث معه لإقامة احتفال اليوبيل الذهبي لتأسيس دار الأزياء في الأقصر.

وأضاف أبو العينين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه استعان بفريق عمل علي اعلي مستوى من اضاءة ومخرج عالمي للخروج بالشكل اللائق، منوها أن دار ريتشي لديهم تاريخ كبير وحافل.

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وأوضح ابو العينين، أنه تم وضع خطة لاستقبال ضيوف من كل دول العالم الذين شاركوا في حفل ستيفانو رتشي بالأقصر، مؤكدا أن الاهتمام بكافة التفاصيل ساهم في نجاح حفل دار أزياء ستيفانو ريتشي.

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وأشار أبو العينين، أنه تم الترتيب من حوالي شهر ونصف لإقامة الحفل.

 

 

 

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