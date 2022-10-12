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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حفل ستيفانو ريتشي.. أبو العينين: حدثوا أصدقاءكم عن الأمن والاستقرار والناس الطيبين بمصر

النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

رحّب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأثرياء ومشاهير العالم الذين حلوا ضيوفًا في حفل اليوبيل الذهبي الـ 50 لدار أزياء ستيفانو ريتشي بالأقصر، بحضور المغني العالمي أندريا بوتشيلي.

وقال أبو العينين، خلال كلمته بحفل اليوبيل الذهبي الـ 50 لدار أزياء ستيفانو ريتشي في الأقصر، والذي أذاعته قناة «صدى البلد» حصريًا: «يا له من حدث رائع؛ حدث كان الجميع يتوق لحضوره وزيارة الأقصر، بيننا أصدقاء كثيرون يزورون الأقصر لأول مرة في حياتهم».

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وتابع وكيل مجلس النواب: «إنهم يتعلمون الكثير عن الحضارة المصرية القديمة؛ لقد بذل الدكتور زاهي حواس قصارى جهده، والدكتور مصطفى وزيري لم يبخل بجهده، وهذه هي مصر الحديثة التي تربط الحضارة القديمة بالموضة الحديثة؛ هذه حقًا الرسالة؛ رسالة مفادها أن أحدث موضة صممها ريتشي ونجله؛ بل وكل أفراد عائلته».

ولفت إلى أنه «من دواعي سروري وافتخاري أن تأتوا الليلة لتروا وتعرفوا شيئًا عن هذه الحضارة، إنني سعيد بأن أراكم مرة أخرى كي تنقلوا لأصدقائكم ما رأيتموه في مصر؛ الأمان والاستقرار والجمال والموضة، وأيضًا كلموهم عن الناس الطيبين؛ هؤلاء هم شعب مصر الذي يفتخر بالترحيب بكم من جديد».

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وأكد أنه «وبعد وقت قصير من الآن ستسمعون وتشاهدون افتتاح المتحف المصري الجديد؛ أكبر متحف في العالم والذي سيعرض فيه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، سيكون هذا الافتتاح حدثًا تاريخيًا بجوار أهرامات الجيزة، ستسمعون عن هذا الحدث من خلال الدعاية الكبيرة المصاحبة للافتتاح».

وأشار إلى أنه «يسعدني أن أراكم في أسوان وسوهاج وصعيد مصر وفي الجيزة والأهرامات؛ ففي كل يوم كشف أثري جديد، وليس هناك من يستطيع أن يتحدث عن هذا الموضوع أفضل من الدكتور مصطفى وزيري والدكتور زاهي حواس؛ حيث سيخبرانكم عن كل ما يجري في مصر من اكتشافات؛ إن مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي الذي يقف وراءه كل الشعب المصري».

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