فرنسا تعاني.. ماكرون يعلق على أزمة الوقود الطاحنة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيتم التغلب على أزمة توريد الديزل والبنزين إلى محطات الوقود خلال الأسبوع المقبل.

تأتي تصريحات ماكرون وسط الإضرابات المستمرة في مصفاتي “توتال إنرجي” و”إسو-إكسون موبيل”.

وقال ماكرون في مقابلة مع “فرانس 2”، اليوم الأربعاء، إن “الإضراب سينتهي والوضع سيعود إلى طبيعته خلال الأسبوع المقبل. هذا صراع اجتماعي بين الإدارة والموظفين في الشركتين. وأدعو الطرفين للحوار”.

ونفى الرئيس الفرنسي الاتهامات بأنه كان على الحكومة منع تدهور الوضع.

وقال: “نعتقد دائمًا أن كل شيء يعتمد على الرئيس والحكومة. يجب أن يكون الجميع في مكانهم ويتحملوا المسؤولية. هناك مؤسسة، رئيسها ومساهموها، هناك موظفون. لا ينبغي لأحد أن يتدخل في هذا الحوار الاجتماعي. لكنني أؤيد الحوار وليس لعرقلة الدولة".

وتعاني فرنسا من شمالها إلى جنوبها شللا شبه كلي بسبب محطات الوقود المغلقة، وتشهد محطات الوقود طوابير لا نهاية لها، ما أجبر أفراد الشرطة الفرنسية على تنظيم "طوابير أزمة الوقود".

من جهة أخرى، صوت عمال الوقود الفرنسيون المضربون على مواصلة نشاطهم، بعد ما أدى الإضراب إلى نقص حاد في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وردوا بغضب بعد أن قالت الحكومة إنها ستستخدم سلطات إلزامية لإجبار بعضهم على العودة إلى العمل. وأدى الإضراب، في أسبوعه الثالث، إلى إغلاق ست من مصافي النفط السبع في فرنسا.

مع وجود طوابير طويلة من السيارات في انتظار التزود بالوقود، تريد الحكومة إعادة تدفق إنهاء الإضراب في أسرع وقت ممكن لتجنب مزيد من الخسائر.

تشير التقارير المحلية إلى أن ما يقرب من ثلث محطات البنزين الفرنسية تعاني من نقص في نوع واحد على الأقل من وقود المحركات.