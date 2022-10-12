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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نريد حربا عالمية.. ماكرون يتدخل لإنهاء الصراع في أوكرانيا| تفاصيل

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة “فرانس 2”: "يجب على فلاديمير بوتين وقف الحرب واحترام وحدة أراضي أوكرانيا والعودة إلى طاولة المفاوضات".

كما أكد ماكرون، أن فرنسا لا تريد حربًا عالمية أخرى.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيواصل الحديث مع بوتين، وقال: “من الواضح أنني سأستمر في الحديث مع بوتين. عند الضرورة سأتحدث معه". 

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وأضاف أن محادثته الهاتفية الأخيرة مع بوتين جرت قبل أسابيع قليلة واستغرقت ساعتين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا ترفض أبدًا التفاوض، لكن إذا لم يرغب شركاؤها في إجراء اتصال، فلن تفرض موسكو نفسها. 

وقال أوشاكوف: “بالنسبة لتصريحات بايدن بأنه لا يرى أي فائدة من الاجتماع. أستطيع أن أقول إن روسيا لا ترفض أبدًا المفاوضات وأي اتصالات دولية مفيدة. ولا نصد أبدًا يداً ممدودة إذا شعرنا وفهمنا أن شريكًا لسبب أو لآخر لا يريد ذلك، نحن لا نفرض انفسنا".

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