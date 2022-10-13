كرم جبر: الدولة وفرت السلع الأساسية في الأسواق رغم الأزمات العالمية

أشاد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن بدور الدولة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية خلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.



وقال كرم جبر، في حوار مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاربعاء، إن الدولة وفرت السلع الأساسية في الأسواق رغم الازمات العالمية.

نحتاج اليقظة المجتمعية للتصدي الشائعات



وفي السياق نفسه أشار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن نحتاج إلى اليقظة المجتمعية للتصدي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.