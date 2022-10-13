للمرة الأولى.. فرنسا تبدأ ضخ الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا

أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسية "جي آر تي جاز" أن فرنسا بدأت اليوم /الخميس/ ولأول مرة، ضخ الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا.



وقالت الشركة -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"- إن ذلك يأتي في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي.



كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقع في 5 سبتمبر الماضي اتفاق تضامن مع ألمانيا، تعهد من خلاله بضخ كميات من الغاز الطبيعي إلى برلين خلال فصل الشتاء المقبل.

يذكر أن اتفاقيات التضامن الأوروبية تستمح للدول المتجاورة داخل الاتحاد الأوروبي بتزويد بعضها بعضا بالغاز الطبيعي في حالة نقص الإمدادات لأي سبب.



يشار إلى أن الاتفاق الأول بين فرنسا وألمانيا كان يقضي بضخ 100 جيجاواط/ساعة يوميا، أي نحو 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا وذلك خلال الأسبوع الجاري الذي يبدأ في 10 أكتوبر الجاري ولكن لم يحدث ذلك.

