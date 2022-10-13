شاهد| صاروخ أوكراني يضرب مبنى سكنيا في بيلجورود على الحدود مع روسيا

قال رئيس بلدية بيلجورود الروسية، أنطون إيفانوف، اليوم الخميس، إن مبنى سكني وسيارتين، لحقت بهما أضرار نتيجة قصف اوكراني للمدينة الواقعة جنوب البلاد قرب الحدود الأوكرانية.

وأضاف ممثل لخدمات الطوارئ في بيلجورود إنه: "نتيجة لعمليات الدفاع الجوي بعد القصف، تضرر الطابق العلوي للمبنى المكون من 16 طابقا".

وأشار إيفانوف إلى أنه تم اجلاء حوالى 100 شخص من المبنى الواقع فى شارع جوبكين، مضيفا أنه سيتم إيواء الناس مؤقتا في الفنادق.

وقال حاكم المدينة، فياتشيسلاف جلادكوف، إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بيلجورود. وألحقت أضرارا بمبنى سكني في شارع جوبكين".

وقال حاكم منطقة بيلجورود في بيان على تيليجرام إن المعلومات حول الضحايا لم يتم التوصل إليها.

وأضاف جلادكوف أن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخ بالقرب من أرض مدرسة في قرية تسمى كراسنوي خارج مدينة بيلجورود الرئيسية. ولم ترد انباء عن مقتل او اصابة احد.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا داكنا يتصاعد من مبنى شاهق وتناثر الحطام على الأرض تحته.

ويقول المسؤولون الروس مرارا وتكرارا أن القصف الأوكراني قد أصاب المنطقة الجنوبية وأشاروا إلى حوادث متعددة في بداية الحرب كمبرر لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ، قال جلادكوف إن قصف أوكرانيا للمنشآت الكهربائية أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترة وجيزة عن 2000 شخص.

وقصفت أوكرانيا بيلجورود الروسية في 13 أكتوبر، وقد تم سماع دوى ثمانية انفجارات في سماء المدينة.

وبحسب وكالة "ريا نوفوستي"، بدأ الانفجار الأول قرابة الساعة 12:25 بتوقيت موسكو. وتبع ذلك سبعة آخرون خلال الـ 15 دقيقة التالية.