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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. مرسيدس تحقق أرقاما قياسية من عائلة EQ الكهربائية

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

تمكن عملاق صناعة السيارات الألماني "مرسيدس-بنز" من تحقيق أرقام مبيعات قياسية جديدة من عائلة EQ الكهربائية الجديد.

سجلت  مرسيدس بنز  إجمالي مبيعات 87682 من السيارات والشاحنات في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2022 وهو ما يعني زيادة 23٪ على أساس سنوي، إذا ما قورنا بالربع الثالث من عام 2021، وقد مكنت هذه النتيجة الإيجابية الشركة من وصول مبيعات عام 2022 حتى تاريخه إلى 262.456 وحدة أي بزيادة 3.5٪ على أساس سنوس.

النتيجة الأكثر لفتا للأنظار والمثيرة للانتباه حقا  هي تسارع مبيعات سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية بالكامل ووصلت إلى رقم قياسي ربع سنوي جديد، حيث تمكنت مرسيدس من بيع 2717 وحدة كهربائية خالصة في الربع الثالث، وهو ما يمثل حوالي 3.1٪ من الحجم الإجمالي للمبيعات.

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أوضحت  مرسيدس-بنز  أن المبيعات تحسنت بفضل الطرازين الجديدين اللذين وصلا للأسواق وتجار التجزئة في سبتمبر وهما مرسيدس EQB التي باعت بمقدار 739 في الربع الثالث و مرسيدس EQS الـ SUV والتي باعت بمقدار 277 منضمة إلى شقيقتها السيدان مرسيدس EQS التي باعت في الربع الثالث بمقدار 1,701 وبالتالي يكون إجمالي مبيعات عائلة EQ الكهربائية الخالصة 2,717 سيارة.

باعت مرسيدس-بنز ما يقرب من 7 آلاف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهي أرقام مبشرة جدا بالنظر إلى كونها مجرد البداية، من المتوقع أن تزداد وتنمو مبيعات السيارات الكهربائية ، بالنظر إلى أن العلامة التجارية ستطرح المزيد من الموديلات في الأفق القريب بالإضافة تحويل موديلات البنزين الحالية إلى كهربائية بالكامل.

مرسيدس مرسيدس-بنز مرسيدس EQB مرسيدس EQS SUV

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