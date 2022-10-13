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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"إبدأ حلمك" مشروع قومي لراغبى دراسة السينما وفنونها

قصور الثقافة
قصور الثقافة

مشروع "إبدأ حلمك.. السينما بين ايديك" هو مشروع قومي لراغبى دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي، هذا ما يستهدفه المشروع كما أنها متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنه لايقل أعمار المشاركين فى ورشة السينما عن ١٦ سنة.

لذا تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"والذى ينظمه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية المشرف العام على المشروع والمزمع تنفيذه بقصر ثقافة الإسماعيلية فى الفترة من ١٥ حتى ٢١ أكتوبر.


الجدير بالذكر أن تلك الدورة فى كافة مجالات السينما مثل السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج ليتمكن الدارسين من التعمق فى الدراسة بكافة جوانبها وذلك بعد دراسة أسبوع دورة عامة فى كافة التخصصات ليبدأ الأسبوع التالى فى ورش تخصصية بالتوازي.

 

والجدير بالذكر أن الدورة لمشروع السينما  تتضمن كافة مجالات فنون السينما مثل السيناريو، والإخراج،  والمونتاج، والإنتاج، والتصوير، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلى، مدخل للرسوم المتحركة، و مدخل لموسيقى الافلام. مجالات السيناريو السينمائى ليدرس فيها الفنان تامر عبد المنعم، والدكتور أشرف محمد، والدكتور أشرف راجح و الدكتور نادر رفاعى، ومجال الاخراج السينمائي ليدرس فيها المخرج السينمائي فخر الدين نجيده، و المخرج السينمائي أشرف فايق، بينما يدرس المخرج عادل عوض التذوق السينمائى.

أما مجال التصوير السينمائي يدرس فيه والدكتور مصطفى عزالدين، ومدير التصوير زايد نايف، وحسين بكر، ويدرس كلا من مهندس الديكور شادى العنانى والدكتورة مروة عزب محاضرات الديكور السينمائى.

وفى مجال الإنتاج السينمائي يدرس الدكتور ضياء الدين جابر، ويسرى المناديلى يقدم محاضرة عن هندسة الصوت، والمخرج أحمد رشوان محاضرة عن السينما التسجيلية.
أما فى مجال المونتاج السينمائي يدرسه المونتير السينمائي حسام المحفوظى والدكتورة رشا مجدى تدرس الرسوم المتحركة ليختتم الورشة بمشروع عمل لكل تخصص منفردا.

ابدأ حلمك السينما بين ايديك الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فعاليات ابدأ حلمك الفنان تامرعبدالمنعم

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