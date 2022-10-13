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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب اقتصاد الزومبي.. التليجراف: بريطانيا تنهار بسرعة كبيرة

بريطانيا
بريطانيا

قالت صحيفة “التليجراف” البريطانية، إن بريطانيا تنهار بسرعة كبيرة بسبب "اقتصاد الزومبي" الذي لا يعتمد على إنتاج سلع وتقديم خدمات حقيقية.

وأشارت الصحيفة إلي أن النشاط الاقتصادي في بريطانيا يقوم على زيادة قيمة الأصول والنمو المزيف الذي تغذيه الديون.

وأوضحت أن مهمة الحكومة الجديدة هي إعادة بناء الدولة وإقامتها لإنتاج المزيد من السلع الاستهلاكية الحقيقية ، فضلاً عن إصلاح النظام الضريبي والتنظيم.

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وقالت الصحيفة: “يوجد الآن عدد كبير جدًا من "الزومبي" في البلاد، الشركات المثقلة بالديون، وأصحاب المنازل والمستثمرون الذين لا يمكن أن تكون أنماط حياتهم مستدامة إلا بمعدلات إقراض منخفضة تبلغ واحدًا أو اثنين في المائة، ومشتري السيارات الذين اعتقدوا أن الائتمان الرخيص سيكون دائمًا متوفرة”. 

وأكدت أنه إذا فشلت الحكومة الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء ليز تراس في الشروع في طريق الإصلاح، فإن بريطانيا ستواجه ضرائب عقابية ورسوم إضافية للأثرياء وزيادة حادة في الإنفاق في المستقبل. وستكون الذروة انهيار النظام الاقتصادي الفاشل لـ بريطانيا.

بريطانيا النظام الاقتصادي تراس اقتصاد الزومبي

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