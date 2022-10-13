جذب للسياحة|بكري: أشكر أبو العينين على فكرة حفل ستيفانو ريتشي ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه بمبادرة من النائب محمد أبو العينين، ، احتضن معبد حتشبسوت حفل دار أزياء ستيفانو ريتشي، وتحول المعبد إلى منصة عرض أزياء من الخارج.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العارضين حرصوا على الحضور من دول متعددة .

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هذا الحفل تم بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس دار الأزياء الإيطالية ، وعرض النائب محمد أبو العينين الفكرة على ستيفانو ريتشي وقاموا بالحضور من عدد من الدول، مع ما يقرب من 50 طائرة.

هي دي مصر

وأشار مصطفى بكري إلى أنه يتقدم بالشكر للنائب محمد أبو العينين على المبادرة، التي كان الهدف منها هو جذب السياحة وأن هي دي مصر.