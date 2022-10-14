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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك أمام فلامبو البوردوندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة مرتقبه أمام فلامبو البوروندي في إطار إياب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا 

 

وستنطلق مباراة الزمالك أمام فلامبو مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الزمالك امام فلامبو عبر قنوات بي ان سبورتس و اون تايم سبورت .

 

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ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مباراة الإياب أمام فلامبو البوروندي، بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.


خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي.
خط الهجوم: سيف الجزيري.

 

وكان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اعلن بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور -  يوسف إبراهيم اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

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