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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العند أبرزها.. ما هي أسباب الطلاق وحلوله ؟

الطلاق
الطلاق

الطلاق .. مشكلة إجتماعية  خطيرة لها انعكاسات نفسية كبيرة, على كافة الأطراف ،  لها تأثير سلبي كبير  على الأبناء ،حيث أنه يعزز  مشاعر الكره وا لشعور بانعدام الأمان والاستقرار ، بل ويدمر حياة الاطفال ، الارقام والاحصائيات تشير الى ارتفاع معدلات الطلاق ،والخبراء والمتخصصين يدقون ناقوس الخطر تجاه هذه الظاهرة ويطالبون بتكثيف حملات لتوعية الشباب المقبلين على الزواج وتأهيلهم بشكل صحيح لكي يعيشوا حياة  زوجيه سعيدة ومستقرة.

 

من اهم اسباب الطلاق خلال الفترة الأخيرة

 

 1- الخيانه الزوجيه

أسباب الطلاق متنوعة وعديدة وقد تختلف من حالة إلى أخرى، من اهم اسباب الطلاق الخيانه الزوجيه  التى  تسمى بالخيانه العاطفية،   وخاصه فى حاله ظهور علاقه جديدة فى شكل صداقه ثم تتطور لتصبح علاقه عاطفية ، وعاده تبدأ الخلافات والشكوك وانعدام الثقه 
وكشفت إحدى الدراسات أن وسائل التواصل الاجتماع
هى أحد أهم اسباب الطلاق ، الخيانه عبر الانترنت التى أدت إلى تفكك الاسرة .

 

 2 - عدم التفاهم ، وغياب الحوار بين الزوجين :
من الضروري

يجب على الزوجين فى مرحله الخطوبه التصارح فى انطباعهم دون أي مبالغه فى  الشكل الاجتماعي
لانه بعد دخول عش الزوجيه تبدأ ظهور الطباع الحقيقي لكل طرف فيتحول الي  غش الزوجيه وليس عشا للزوجية

وغياب الحوار بين الزوجين   يؤدي إلي ما يسمى بالصمت العاطفي ،  ويتفاقم بينهم ، نتيجة عدم مشاركة الطرفين الأحاديث وانعدام لغة الحوار ،وعدم الاستماع لشريكه ، يجعل الشجار والخلافات تزداد وتتراكم  بينهم .
والتحدّث بأسلوبٍ صحيح يُساعدهم على فهم بعضهم البعض جيّداً،

 

3- مشاكل ماليه  واجتماعية:
أيضا من اسباب الطلاق عدم انفاق الزوج ، وعدم الرغبة فى تلبية الواجبات الأسرية ، والاحتياجات الأساسية والضرورية يسبب الطلاق ، وايضا فى حالة تقصير كلاهما  دون مراعاة للظروف والامكانيات ، وعدم تحمل المسؤليه ،  فلا بدّ من مراعاة كل منهما لظروف الآخر، والصبر عليها والمصارحة عند حدوث أي مشكلة أو سوء تفاهم  ، لذلك فمن الضروري أن يكون الطرفان متقاربين ثقافيًا واجتماعيًا».

 


4- العنف الأسري  ..

ومن أسباب الطلاق هو سوء المعاملة وعدم الاحترام  بين الطرفين ، لابد من وجود تقدير وحب واحترام بين الزوجين لإن كل هذه العوامل لها دور كبير في استمرار العلاقة الزوجية ، ومن الأمور التي يتجاهلها البعض ،

العنف والعدوانيه ، سواء كان لفظي ،او جسدي ، فإنه يؤدي إلى الكره والبغضاء وينزع الحب والاحترام بين الزوجين والأسرة.


5- تدخل الاهل

سيطرة الأهل على الزوج يجعل بينهم صراع وخلاف دائم بين الزوجين بسبب كثرة  ، التدخلات الكثيرة والتساؤلات فى كل كبيرة وصغيرة فى هذه العلاقة الخاصه بين الزوج وزوجته تؤدي إلي الانفصال.

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