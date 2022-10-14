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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ترسيم الحدود البحرية.. دولة عربية تنوي التنقيب عن الغاز في لبنان

التنقيب عن الغاز
التنقيب عن الغاز

 
قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية على «تويتر» اليوم، نقلا عن وزير الطاقة اللبناني إن قطر تنوي الانضمام إلى كونسورتيوم للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز 4 و9 في شرق البحر المتوسط لتصبح «الشريك الثالث لشركتي توتال وإيني».

وتوصل لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها بعد سنوات من مفاوضات بوساطة أميركية مما يفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل.

وكان  الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن في وقت سابق  الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال عون إن الاتفاق «إنجاز تاريخي» استعاد من خلاله لبنان 860 كيلومترا مربعا من المنطقة المتنازع عليها، مشيراً إلى أنه «سيضفي الاستقرار على طرفي الحدود».

وأكد عون أن ترسيم الحدود البحرية معها لا يعني «أي نوع من أنواع التطبيع».

وأشار الرئيس اللبناني أن الخطوة الثانية بعد إسرائيل هي مفاوضات الحدود مع سوريا.
 

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