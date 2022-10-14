بالأسعار .. 5 سيارات موفرة في الوقود بالسوق المصري| صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف اما من ناحية التجهيزات الفنية، أو التصميمات الخارجية، بالاضافة إلى السعة اللترية، والتي تساعد بشكل كبيرة على انخفاض معدل استهلاك الوقود.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات أبرز 5 سيارات موفرة في استهلاك الوقود داخل السوق المصري.

5 سيارات موفرة في الوقود

1 – سوزوكي التو 2022

تحتوي السيارة سوزوكي التو 2022 على محرك بسعة 800 سي سي، بقوة 47 حصانا، وعزم دوران 69 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 20 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 3.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي التو 2022 بقيمة قدرها 179.900 جنيه.

5 سيارات موفرة في الوقود

2 – نيسان جوك موديل 2022

زودت السيارة نيسان جوك موديل 2022 بمحرك 1000 سي سي تربو، بقوة 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.4 ثانية، بينما يقدر متسوط استهلاكها من الوقود بنسبة بلغت 4.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم السيارة نيسان جوك موديل 2022 بقيمة سعرية تبدأ من 466.500 جنيه حتى 511.500 جنيه.

5 سيارات موفرة في الوقود

3 - سيتروين C3 اير كروس 2022

تمتلك السيارة سيتروين C3 اير كروس 2022 محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 183 كم/ساعة، وتنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل سرعات سداسي الحركة أوتوماتيكي، أما عن متوسط استهلاك السيارة من الوقود فتبلغ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويتراوح سعر السيارة سيتروين C3 اير كروس 2022 بين 429.900 جنيه و 472.900 جنيه.

5 سيارات موفرة في الوقود

4 – فيات 500 موديل 2022

تستهلك السيارة فيات 500 موديل 2022 كمية من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر، حيث دعمت بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر، مدعوم بناقل حركة سداسي النقلات أوتوماتيكي، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال 10.5 ثانية.

تقدم السيارة فيات 500 موديل 2022 بسعر يبدأ من 470 الف جنيه للفئة الاولى و 525 الف جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات موفرة في الوقود

5 – بروتون ساجا موديل 2022

تعتمد السيارة بروتون ساجا موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، و 120 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي النقلات، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة بلغت 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل اسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2022 حتى 305 الف جنيه.