بينهم مصري.. تعرف على الفائزين بجائزة كتارا

أُعلنت اليوم نتائج الدورة الثامنة لجائزة كتارا، حيث تقام فعاليات النسخة الأولى من "الأسبوع العالمي للرواية" الذي تحتضنه اليونسكو وبتنظيم من الحي الثقافي كتارا بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ووزارة الثقافة التونسية، وكان هناك بث مباشر من الجائزة التي أعلنت في الحفل.

أما عن النتائج ففي فئة الرواية المنشورة فازت رواية "دلشاد.. سيرة الجوع والشبع" لبشرى خلفان من سلطنة عمان، ورواية “عناق الأفاعي” للجزائري الأكاديمي عز الدين جلاوجي، ورواية “أحلام متقاطعة” للكاتبة نبيهة العيسي من تونس.

وفي فئة الرواية غير المنشورة "المخطوط" فاز كل من رواية "البرج" للمؤلف نور الدين الهاشمي من سوريا، ورواية "بحر وحنين" عبد القادر مغوي من السودان، وفازت ملك اليمامة عن روايتها "أرامل السخرة".

والدراسات غير المنشورة فاز سعيد الفلال عن دراسته السرديات من النظرية البنيوية للمقاربات الثقافية وفاز عبد المجيد الموسي عن النص المركب دراسة في انساق النص الروائي العربي، وفاز سعيد يقطين عن السرديات التطبيقية قراءة في سرية الرواية العربية.

وفاز عبد اللطيف الميلا عن روايته الرحلة العجيبة هي الحمراء، وعماد الدبوسي عن منجزه المدن المخفية، وفاز حروب صغيرة لمحمد عاشور هاشم من مصر.

وفئة الرواية القطرية فازت رواية دخان.. مذكرات دبلوماسي سابق لمؤلفها أحمد عبد المالك.