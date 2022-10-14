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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آنسات سلة سموحة تحت 16 يواصلن التألق بتحقيق الفوز على نادي سبورتنج

آنسات سلة سموحة تحت
آنسات سلة سموحة تحت ١٦ يواصلن التألق بتحقيق الفوز

واصل فريق كرة السلة آنسات التألق بتحقيق الفوز على نادي سبورتنج بنتيجة ٤٨/٥٩ في ثالث مباريات بطولة الدوري الممتاز والمرتبط. وذلك تحت إشراف كابتن"محمود يونس" مدرب عام الفريق وبقيادة كابتن "عماد محمود" المدير الفني للفريق. 


وسط أجواء حماسية وأداء قوي من لاعبات نادي سموحة أستطاعن أن يقتنصن الفوز فبرغم تعثر الفريق في الشوط الأول بنتيجة ١٣/٦ لصالح نادي سبورتنج إلا أن الفريق أستحوذ على الشوط الثاني بنتيجة ١٧/٢٠

 وتعرقل الفريق في الشوط الثالث حيث جائت النتيجة ٣١/٣٥ ثم إستطاع النهوض وتقليص الفارق للتعادل الإيجابي في الشوط الرابع بنتيجة ٤٥/٤٥  ثم بالحماس والإصرار على الفوز بالمباراة حسم فريق نادي سموحة المباراة لصالحه في الشوط الخامس ( الوقت الإضافي) بنتيجة ٤٨/٥٩
وجاءت هذه النتائج المميزة للفريق تحت إشراف الجهاز الفني ويضم: كابتن "عماد محمود" المدير الفنى، كابتن "محمود يونس" مدرب عام الفريق، كابتن "مصطفى سكر" رئيس الجهاز الإداري، كابتن "لؤى باسم" مساعد مدرب، كابتن "عفاف عبد اللطيف" إداري عام المرتبط، كابتن "ادهم نبيل" مدرب اللياقة البدنية ، دكتور "منةالله محمد" طبيب الفريق، كابتن "عماد هاشم" مدير إداري كرة السلة

فريق كرة السلة آنسات نادي سبورتنج الدوري الممتاز والمرتبط نادي سموحة فريق نادي سموحة كرة السلة محمود يونس

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