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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يحذر الزمالك بعد الفوز على فلامبو في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

صدى البلد

 

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك فارق كبير في الفنيات بين الزمالك وفلامبو، ولكن الفريق البوروندي صعب الأمور في مباراة الذهاب بعض الشئ، إلا أن الزمالك حقق فوزا مقنعا خلال مواجهة اليوم". 

مواجهة فلامبو.. 

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أضاف بركات : "مواجهة فلامبو ليست مقياسا للزمالك فيما هو قادم، ولكن الزمالك نجح في استغلال المساحات الخلفية في دفاعات فلامبو، عن طريق سيف الدين الجزيري". 


وختم حديثه قائلا: "علامات استفهام على أداء الزمالك خلال الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تم تصحيح الأوضاع من جانب جيسوالدو فيريرا المدير الفني، وكان محمد عواد بعيد عن تركيزه خلال الشوط الأول لشعوره بسهولة المباراة". 

 

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