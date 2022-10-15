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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كادت تقتل رجلا بدون قصد.. سيدة داخل جيم تثير جدلا.. فيديو

كانت هتقتل راجل بدون
كانت هتقتل راجل بدون قصد..فيديو لسيدة داخل جيم يثير جدلا

تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير وغريب وخطير  لسيدة داخل جيم كادت أن تقتل رجلا أو تصيبه بشكل مأساوي على الأغلب بدون قصد منها، فماذا حدث؟

وثق مقطع الفيديو القصير المتداول مرور السيدة المجهولة الهوية من أحد جوانب صالة جيم ثم تقوم فجأة بدون النظر عمن حولها  بسحب أحد الأوزان الثقيلة المعلقة. 

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مصير الرجل 

وأظهر مقطع الفيديو أن ما قامت به السيدة كاد أن يصيب رجلا  بمأساوية حيث كانت رأسه تحت الوزن من الجانب الآخر وتسبب ما فعلته السيدة في خلل بحامل الوزنين يهدد حياة رجل بدون شك. 

وأوضح مقطع الفيديو أن وجود رجل لاحظ ما فعلته السيدة وسارع بسرعة بديهة منه إلى إنقاذ حياة الرجل الآخر بعدم سقوط الوزن الثقيل على رأسه أثناء تدريبه وعدم إدراكه لما يحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو في محاولة لتوعية الجميع بعدم تكرار هذا الفعل الخطير والغير واعي، بينما تناوله آخريين مع تعليقات ساخرة، مثل: «اصلا الست مش ملزمه بحياة حد!».

كانت هتقتل راجل بدون قصد..فيديو لسيدة داخل جيم يثير جدلا

 

كانت هتقتل راجل بدون قصد..فيديو لسيدة داخل جيم يثير جدلا
كانت هتقتل راجل بدون قصد..فيديو لسيدة داخل جيم يثير جدلا

جدير بالذكر أنه في سبتمر الماضي، انتشر مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة  لسيدة حامل  تثير الجدل برفع أثقال الحديد في الجيم وتمارين أخرى شديدة، محل جدل كبير بين داعمات لها من السيدات، وأخريات قلقات مما تفعله، معتقدات أن له آثارا سلبية على الجنين وعليها، وأخريات ينصحنها باستشارة الطبيب حول نوعية التمارين الشاقة التي تفعلها.

وأكدت مجموعة أخرى رؤيتهن حوامل يمارسن نفس التمارين ويشجعهن، خاصة أنهن متمرسات في الرياضة وغير مبتدئات، فيما أخذت أخريات الأمر على محمل السخرية، كعادة كثير من المعلقات والمعلقين على هذه الفيديوهات وما شابها. 

تعليقات متعددة بسبب حامل تتمرن برفع أثقال 

 ومن بين تعليقات متابعي صفحة المدربة الشهيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نشرت فيديو سيدة حامل تثير الجدل برفع الحديد في الجيم: « مفيش طبيب فكر يقولها دا.. هو مفيش مشكلة تمارس الرياضات دي، بالعكس ليها تأثير إيجابي، بس النط فجأة وتنزل وتطلع على بطنها دا خطر فعلا ولا قدر الله ممكن يسبب مشاكل للجنين جوه».

وأوضحت أخرى: «أنا كنت بالعب لحد قبل الولادة بيوم بس من غير أوزان بصراحة بطلتهم في التاسع وعشان كنت دائما خايفة يخبطوا في بطني فكنت بلعب بـ dumbbells بس»، وتابعت ثالثة: «دي جريمة ومش شطارة أبدا المخاطرة بروح طاهرة بريئة»، ونوهت رابعة: «لو جرالها حاجة دلوقتي تقعد تعيط.. طب ما الطيب أحسن.. ربنا يقومك بألف سلامة». 

وقالت خامسة: «الله يكون في عون الجنين بجد»، ونبهت سادسة: «كان معانا كابتن صحبتي كانت كده أشد من دي كمان، ربنا يحفظك»، وقالت سابعة: «إن شاء الله أنا وانتى فى المستقبل نعدى الفترة الأولى دي بس وهنكسر الدنيا»، وتساءت ثامنة: «هو دا حقيقي أصلا، ولا أنا متهيالي ولا إيه بالضبط؟»، وواصلت تاسعة: «عاش يا كابتن ربنا يتمم على خير ويعطيكي الصحة والعافية ويرزقك بالذرية الصالحة»، وأكملت عاشرة: «عاش ربنا يحميكى ويبعد عنك العين والحسد ويباركلك فى صحتك وتقومى بالسلامة إنتى والبيبى يا رب، الله يحفظك من العين بجد ما شاء الله تبارك الله».

مقطع فيديو تقتل رجلا جيم مواقع التواصل مرور السيدة بسحب أحد الأوزان الثقيلة

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