أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حل الفنان أحمد سلامة ضيفا على برنامج نص الكلام ، والذى تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شهلوب ، المذاع على قناة النهار .

وكشف الفنان أحمد سلامة عن حقيقة وقوع خلاف مع ابنته الفنانة مع سارة سلامة بسبب جلسة تصوير خضعت لها ، حيث أكد ان الأمر لم يصل الى مسائلة الخلاف ولكنه لم يكن يرضي عن الصور .

وتابع أحمد سلامة : قولتها متعملش كده ثاني ، ولكن السيطرة على هذا الجيل أمر صعب ، فالسوشيال ميديا تقوم بتربية الأبناء معنا .

وأضاف أحمد سلامة : قلت لها اننا فى النهاية مجتمع شرقي ، وكانت وجهة نظرها انها لو ظلت تفعل ما يرضي الناس ستصاب بالخنقة ، ولكنها وعدته بعدم فعل هذا مجدداً .

عودة البارون:

وكان قد كشف الفنان أحمد سلامة، عن ملامح شخصيته في مسلسل “عودة البارون”، لافتا إلى أنه يظهر في شخصية (معين) أحد مالكي الفندق الذي يدور حوله قصة المسلسل، وتتسم شخصيته بالغموض حتى أواخر الحلقات، ثم يكتشف أبطال المسلسل بأنه اليد الخفية التي تسبب لهم الكثير من المصائب والمشكلات.



وقال “ أحمد سلامة”، إن أهم أهداف المسلسل دفع الروح المعنوية للشباب لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، مبديًا سعادته بالاشتراك مع مجموعة من الفنانين بمختلف الجنسيات العربية، مؤكدا أن مصر هي باب الشهرة في مجال الفن لجميع الدول العربية.



وأضاف أحمد سلامة أن جميع أعماله يختارها بدقة، ولن يقوم بالمشاركة في أي عمل لن يحظى برضائه حتى لو في أشد احتياجه للمال.

وأشاد أحمد سلامة بمشاركته في مسرحية الملك لير للفنان القدير يحيي الفخراني، ونجاحها الكبير، وحصوله علي افضل ممثل بجانب يحيي الفخراني باستفتاء نقابة المهن التمثيلية.



يذكر أنه من المنتظر عرض مسلسل عودة البارون في رمضان 2023.