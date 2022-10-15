الأهلي يواجه نادي الكويت في نهائي البطولة العربية للسلة.. اليوم

يلتقى الفريق الأول لرجال السلة بالنادي الأهلي مع نظيره الكويت الكويتي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، في نهائي البطولة العربية للأندية رقم 34 والمقامة في الكويت.

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني أوجستي بوش، الاحتفاظ بلقب البطولة العربية لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية، على حساب الكويت الكويتي بنتيجة 78-66.

مشواره الأهلي في البطولة العربية:

افتتح فريق الأهلي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة 2022، بالتغلب على الميناء اليمني بنتيجة (132-53)، ثم فاز على الغرافة القطري بنتيجة (108-59)، قبل أن ينتصر على الرياضي اللبناني بنتيجة (88-71)، ليتصدر مجموعته في البطولة ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي، ثم تغلب على أهلي حلب السوري بنتيجة (87-76).

وواصل الأهلي نتائجه الرائعة في البطولة العربية لكرة السلة 2022، بالفوز على فريق الجهراء الكويتي بنتيجة (93- 54) في ربع النهائي)، ثم حقق فوزا صعبا على كاظمة الكويتي (95-91) في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة.

قائمة الأهلي في البطولة العربية:

سيف سمير - محمد أبو النصر - إيهاب أمين - عمرو الجندي - عمر طارق - أحمد مهيب - عمرو زهران - عمر عزب - مروان سرحان - أحمد إسماعيل - مؤمن طارق خيري - عبد الله ناصر - مايكل فاكوادي - والتر هودج.