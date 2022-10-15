عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه نادي الكويت في نهائي البطولة العربية للسلة.. اليوم

سلة الأهلي
سلة الأهلي

يلتقى الفريق الأول لرجال السلة بالنادي الأهلي مع نظيره الكويت الكويتي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، في نهائي البطولة العربية للأندية رقم 34 والمقامة في الكويت.

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني أوجستي بوش، الاحتفاظ بلقب البطولة العربية لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية، على حساب الكويت الكويتي بنتيجة 78-66.

مشواره الأهلي في البطولة العربية:

افتتح فريق الأهلي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة 2022، بالتغلب على الميناء اليمني بنتيجة (132-53)، ثم فاز على الغرافة القطري بنتيجة (108-59)، قبل أن ينتصر على الرياضي اللبناني بنتيجة (88-71)، ليتصدر مجموعته في البطولة ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي، ثم تغلب على أهلي حلب السوري بنتيجة (87-76).

وواصل الأهلي نتائجه الرائعة في البطولة العربية لكرة السلة 2022، بالفوز على فريق الجهراء الكويتي بنتيجة (93- 54) في ربع النهائي)، ثم حقق فوزا صعبا على كاظمة الكويتي (95-91) في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة.

قائمة الأهلي في البطولة العربية:

سيف سمير - محمد أبو النصر - إيهاب أمين - عمرو الجندي - عمر طارق - أحمد مهيب - عمرو زهران - عمر عزب - مروان سرحان - أحمد إسماعيل - مؤمن طارق خيري - عبد الله ناصر -  مايكل فاكوادي - والتر هودج.

الأهلى الكويت الكويتي البطولة العربية أوجستي بوش البطولة العربية لكرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

3.5 جنيه للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

بدون وجه حق.. سيدة تصرف معاش زوجها لمدة 17 سنة بسوهاج

ترشيحاتنا

الفاجعة 18| حزن شديد يخيم علي مدينة جرجيس التونسية.. ما القصة؟

تنفيذ 8136 وحدة "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة

ريحوا الشابة وسرقوا ذهبها.. قصة عودة ريا وسكينة من جديد في القليوبية

ابتزها بصور فاضحة.. حكم تاريخي على هولندي تحرش بكندية عبر الإنترنت

التنظيم والإدارة ينتهي من تنفيذ برنامج تدريبي في التخطيط الاستراتيجي بمجلس الوزراء السوداني

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

فيديو

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ