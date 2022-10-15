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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل القادمة.. استطلاع راي يكشف تقدم الليكود

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل القادمة

تشير نتائج استطلاع الرأي لصحيفة معاريف العبرية والتي نشرت نتائجها أمس الجمعة بتقدم واضح لحزب البيت اليهودي لشاكيد إلى 2.7% والتي هي أقل من نسبة الحسم، وفي حال دعا نتنياهو للتصويت لشاكيد فستتجاوز نسبة الحسم وتصبح كتلة نتنياهو 62 مقعداً وهذا سيمكنه من تشكيل حكومة بأغلبية بسيطة.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي لصحيفة معاريف العبرية:

الليكود – 32 مقعد.
يش عتيد – 24 مقعد.
همحنية همملختي – 12 مقعد.
الصهيونية الدينية – 13 مقعد.
شاس – 8 مقعد.
يهودات هتوراة – 7 مقعد.
العمل – 5 مقعد.
“إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد.
ميرتس – 5 مقاعد.
راعام 4 مقاعد.
أما القائمة المشتركة (الطيبي+عودة) فهي 4 مقاعد.
وبهذا تصبح كتلة نتنياهو 60 مقعد وكتلة لبيد 56 مقعد.
وفي حال دعا نتنياهو للتصويت لحزب البيت اليهودي بقيادة شاكيد فستكون نتائج توزيع المقاعد كما يلي:

الليكود – 31 مقعد، يش عتيد – 23 مقعد، الصهيونية الدينية- 12 مقعد، همحنيه همملختي – 11 مقعد، شاس – 8 مقاعد، يهودات هتوراة – 7 مقاعد، “إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد، ميرتس – 5 مقاعد، العمل – 4 مقاعد، الطيبي+ عودة – 4 مقاعد، رعام – 4 مقاعد والبيت اليهودي 4 مقاعد، ولتصبح كتلة نتنياهو 62 مقعد وكتلة لبيد 54 مقعد.

ولم يتجاوز حزب التجمع بقيادة سامي شحادة والذي تم الموافق على ترشحه من قبل محكمة العدو العليا وحصل على 1.2% إضافة لأحزاب تسعيريم بوعريم والحرية الاقتصادية.

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