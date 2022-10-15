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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة البصرة تسجل أرقاما صادمة بشأن الإصابات السرطانية

أطفال السرطان
أطفال السرطان

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن تسجيل أرقاما صادمة بشأن الإصابات السرطانية في محافظة البصرة بالعراق ، مؤكدة تسجيل إصابات بين الأجنة.

وذكر مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي في حديث متلفز، إن محافظة البصرة تسجل سنوياً 9 آلاف إصابة بالامراض السرطانية"، موضحاً أن "المحافظة سجلت 27 الف اصابة بالسرطان خلال اعوام  2018 و2019 و2020". 

وقال  التميمي، إن "بعض مدن البصرة كقضاء المدينة سجلت إصابات بين الأجنة"، كاشفا عن ارتفاع غير طبيعي في الإصابات السرطانية داخل العائلات. 

وبشأن أعداد الوفيات بالسرطان، أوضح التميمي أن نسبة الوفيات بالسرطان في البصرة تشكل 30% من نسبة الإصابات المسجلة سنويا.

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