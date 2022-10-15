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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الأخضر.. ألوان طلاء أظافر مناسبة لفصل الخريف

الوان طلاء الاظافر
الوان طلاء الاظافر خريفيه تتربع على عرش هذا الموسم

طلاء الأظافر أصبح عنصرا أساسيا لاستكمال أناقة وجمال المرأة، لذلك تبحث أي فتاة على أرقي وأجمل ألوان طلاء للأظافر لتكتمل أناقتها وجاذبيتها.
وأكد خبراء التجميل أنه قبل طلاء الأظافر يجب الحرص علي ترطيب يديك ولا تنسي تقليم الأظافر مرة كل أسبوع حتى تظل قوية وغير متقصفة.

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ونقدم لكي أحدث ألوان طلاء الأظافر طبقا لموضة خريف 2023 لتختاري منها ما يناسبك.

المانكير الأخضر الزمردي

أوردت مجلة Instyle أن الأخضر فى مقدمة الألوان التى تتربع على عرش خريف 2023، وهو  أكثر ألوان المانكير التي تمنحك إطلالة راقية وجذابة، وهو مناسب لأجواء الخريف والشتاء، كما أنه يتناسق مع جميع ألوان البشرة، ويعطيكي إطلالة مميزة في الخريف، ويعطي يديك مظهر جذاب، كما يمكنك إضافة الفصوص اللامعة وخطوط باللون الأبيض أو الأسود إليه للحصول على المزيد من التألق والأناقة، كذلك يناسب جميع المناسبات.


المانكير البنفسجي الفاتح

وهو من ألوان الخريف الأنيقة والراقية، وأيضاً من الألوان المفضلة والهادئة، حيث يليق لجميع المناسبات فهو يعطي لمسة مرحة وناعمة لأظافرك.


طلاء أظافر رمادي فاتح
يعتبر اللون الرمادي من الألوان المفضلة فى الخريف ولمحبي الإطلالات الناعمة، وسيكون متناسق مع أظافرك ليمنحك أناقة وأكثر جاذبية والذى يتماشى مع ألوان البشرة ويعطيك مظهر جذاب فى فصل الخريف والشتاء.


البني الكراميل

يتميز هذا اللون أنه من الألوان الترابية المفضلة لكثير من الفتيات كذلك يكون لون مفضل للخريف، فهو لون هادئ يناسب مختلف الأذواق، وهو خيار مثالي لجميع ألوان البشرة، وخصوصاً البشرة الداكنة ليمنحها اكثر جاذبية وجمالاً.


اللون الأرجواني (لون التوت)

يتميز هذا اللون بألوان الخريف المبهجة غير التقليدية، حيث يعطي شكل اليد جاذبية، وكذلك يتألق مع جميع المناسبات سواء الحفلات والسهرات، فهو يعطي مظهر أنيق يتسم بالقوة والتميز.

 

اللون الأحمر

يظل اللون الأحمر دائما هو أحد ألوان الخريف التي لا غنى عنها، كما أنه يعطي يديك المزيد من الأناقة والجاذبية.


اللون الوردي الفاتح

يعد اللون الوردي من الألوان الهادئة ومناسب لكل المناسبات سواء صباحا أو مساءً، فهو يعطي لمسة مميزة وأنيقة لأظافر اليد وهو منعش ومناسب لفصل الصيف والخريف.

طلاء الأظافر تقليم الأظافر الوان طلاء الاظافر موضة خريف 2023 المانكير الاخضر

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