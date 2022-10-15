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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. إجراء هام من الجوازات بحق مواطني المملكة

الجوازات السعودية
الجوازات السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية ، أنه يحق للمواطنين والمواطنات الحصول على جواز سفر متى شاؤوا، كاشفة أن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية.

وأكدت أنه يمكن تجديد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة «أبشر» في حال تجاوز عمره 21 عاما، وتبلغ رسوم التجديد 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، علماً أن التجديد لمدة 10 سنوات تكون لمن أتم 21 عاماً.

وفي حال تجديد الجواز عبر منصة «أبشر»، فيتم تجديده لمدة 5 سنوات فقط، ويمكن للمستفيد الاطلاع على رصيد مدفوعات الخدمات عبر حسابه في «أبشر»، وفي حال الرغبة باستعادة الرصيد المتبقي يمكنه ذلك عبر حسابه البنكي، كما أنه في حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.

وشددت «الجوازات» على أنه يشترط لتجديد جواز السفر، صلاحية هوية المواطن أو المواطنة صاحب الطلب، سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على صاحب الطلب، توفر بصمة وصورة للمواطن أو المواطنة في أنظمة وزارة الداخلية، سداد رسوم تجديد الجواز بما يتوافق مع مدة الصلاحية المختارة، وجود المواطن المستفيد داخل المملكة، أن يكون المستفيد على قيد الحياة، يجب ألا يكون الجواز الحالي مفقودا أو تالفا، منوهة إلى أنه سيتم تجديد جواز السفر لصاحب الجواز الأساسي فقط، أما المرافقون في الجواز يمكن إصدار جوازات لهم بعد عملية التجديد

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