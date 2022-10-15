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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: نواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

السعودية: نواصل جهود
السعودية: نواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى كييف، محمد المسهر، إن المملكة تواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" أن المساعدات السعودية لأوكرانيا ستتركز على المواد الغذائية والطبية.

وأكد أن المساعدات السعودية لأوكرانيا، تكتسب أهمية بالغة؛ في ظل الظروف الإنسانية التي يواجهها الشعب الأوكراني، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت السعودية أعلنت تقديم  حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "الرئيس الأوكرانى عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عبر عن شكره وتقديره لاستعداد الأمير محمد بن سلمان الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة".

بدوره، قال زيلينسكي إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي وشكره على دعم وحدة أراضي أوكرانيا؛ من خلال تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا "اتفقنا على إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب، وتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا".

على جانب آخر، قال سفير أوكرانيا لدى السعودية "كممثل لبلادي وشعبها؛ أتقدم بالشكر والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المساعدات الإنسانية التي تؤكد أن الكرم عادة عربية أصيلة، حفظ الله قيادة المملكة والشعبين الصديقين".

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