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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: خلايا الجماعة الإرهابية في فترة كمون لـ "لملمة صفوفها" .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال اسلام الكتاتني الخبير في حركات الإسلام السياسي إن كان هناك اختفاء للعمليات الإرهابية في الخمس سنوات الماضية بفضل الجهود المتتالية للأجهزة الأمنية والدولة المصرية للقضاء علي جميع البؤر الإرهابية.

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واضاف "الكتاتني" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائيه، أن خلايا الجماعة الإرهابية في فترة كمون لـ "لملمة صفوفها" واعلنت عن نفسها بقيادة جديدة ليست تتمثل في شخص واحد كما كان في السابق.

وتابع الخبير في حركات الإسلام السياسي أن الجماعة الإرهابية يحاولون استكمال الطريق الذي بدأته الخلايا النائمة من خلال استغلال الفرص خلال هذا الشهر والشهر القادم لدعوات تهويج الشارع المصري لاحداث فوضي به.

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