مايا مرسي:أكثر من 20 مليون سيدة تقوم بالكشف المبكر لسرطان الثدي بمصر

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالمشاركة في ملتقى بهية الأول لشركاء النجاح واحتفال مؤسسة بهية بأكتوبر الوردي، وهو شهر التوعية المخصص بمرض سرطان الثدي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، أن مستشفى بهية تمثل نموذجا في العمل التفاني لخدمة المرضي، واقترحت افتتاح مشغل للسيدات داخل مستشفى بهية الشيخ زايد، حتي تبدع سيدات بهية في صناعة الملابس والتصميم عليها، ليكون هذا المشغل مصدر للإبداع من قبل أنامل سيدات ومحاربات بهية.

وتابعت مايا مرسي أنه من المقترح إفتتاح مستشفى بهية الشيخ زايد يوم 23 من مارس 2023، وهو حلم يجب أن يشارك فيه الجميع، حتي تبدأ مستشفي بهية في استقبال أول سيدة من محاربة سرطان الثدي عام 2023.

وكشفت مايا مرسي أنه يوجد أكثر من 20 مليون سيدة تقوم بالكشف المبكر في مصر، للاطمئنان علي صحتها ونفسها، وللتوعية تجاه مخاطر سرطان الثدي.

وأوضحت أن سرطان الثدي يعد ثاني أسباب للوفاة من أنواع السرطان، مشيرة إلي أنه كان لديها حلم بخضوع كل سيدة للكشف المبكر وبفضل الرئيس السيسي تم إطلاق حملة قومية لصحة المرأة، وتم خلالها الكشف علي اكثر من ٢٠ مليون سيدة.

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