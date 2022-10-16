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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص إثر انقلاب سيارة بطريق طنطا _ كفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق “طنطا_ كفر الزيات” بنطاق قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا  منذ قليل إصابة شخص إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالاراضي الزراعية الموازيه للطريق.

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 تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي لإنقاذ سيارة نصف نقل بطريق طنطا كفر الزيات بنطاق قرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا وإصابة سائقها.
علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارة الإسعاف ورفع آثار الحادث .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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