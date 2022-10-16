بايدن يهاجم ليز تراس: خطة رئيسة وزراء بريطانيا الاقتصادية فاشلة

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، قائلا إنها كان خاطئة.

وقال بايدن إنه لم يكن الوحيد الذي اعتقد أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني، كانت خطأ.

وقال للصحفيين خلال توقفه في متجر للآيس كريم في ولاية أوريجون بينما كان يساعد في الحملة الانتخابية لصالح تينا كوتيك، التي تترشح لمنصب حاكم ولاية أوريجون:"لم أكن الوحيد الذي اعتقد أنه كان خطأ".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس وعندما سئل عن قوة الدولار الأمريكي، قال بايدن:"لست قلقا بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم".

وفي وقت سابق أمس قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت إن بعض الضرائب سترتفع وإن هناك حاجة لاتخاذ قرارات إنفاق صعبة قائلا إن رئيسة الوزراء ليز تراس ارتكبت أخطاء في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على منصبها بعد ما يزيد قليلا عن شهر من ولايتها.

وفي محاولة لاسترضاء الأسواق المالية التي تشهد اضطرابات منذ ثلاثة أسابيع أقالت ليز تراس كواسي كوارتينج من منصب وزيرة الخزانة يوم الجمعة وألغت أجزاء من حزمتها الاقتصادية المثيرة للجدل.