محمد سامى يشارك متابعيه بـ صورة من كواليس تصوير مسلسل العمدة

نشر المخرج محمد سامى صورة من كواليس تصوير مسلسل "العمدة"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق محمد سامى قائلا “ تصوير مسلسل العمدة ”.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيدي، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كلا منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.