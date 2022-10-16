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رئيس التحرير
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أخبار العالم

لبنان يؤكد أهمية وحدة الصف العربي لدعم مصر بقضية سد النهضة

لبنان يؤكد أهمية
لبنان يؤكد أهمية وحدة الصف العربي لدعم مصر بقضية سد النهضة

التقى وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، وزير الري الدكتور هاني سويلم، على هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.

تطرق فياض، الذي يرأس مجلس الوزراء العرب للمياه هذه السنة، إلى أهمية وحدة الصف العربي في الموقف إلى جانب مصر بالنسبة إلى موضوع سد النهضة، مع ضرورة إيجاد حل واتفاقية نهائية مع إثيوبيا برعاية دولية مع كل المعنيين، تؤمن تقاسماً عادلاً للمياه وعدم إجحاف بحق دولة مصر الشقيقة.

كما أشاد الوزير اللبناني بالدور الذي تلعبه مصر في كافة الأطر والقطاعات للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها في موضوع ملف الغاز المصري ونقله الى لبنان عبر سوريا والأردن.

كما تم التطرق خلال المباحثات إلى مسألة الكهرباء واستعداد مصر لمساعدة لبنان، حيث سيتم البحث في هذا الموضوع في اجتماع سيعقد لاحقا مع وزير الكهرباء.

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وكان فياض قد شارك ونظرائه في افتتاح المعرض المرافق لأسبوع القاهرة للمياه.

وقدم أعضاء الوفد المرافق شرح طريقة عمل قطاع المياه في لبنان، كما تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر ولبنان عبر إجراء سلسلة اجتماعات حضورية وافتراضية، بهدف البدء بتبادل الخبرات خاصةً في مجال معالجة الصرف الصحي وفي قطاع الري واعادة تدوير مياه الري الذي لمصر باع طويل فيه.

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