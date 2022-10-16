الأزهر يعزي أسر ضحايا الفيضانات في نيجيريا ويدعو مؤسسات الإغاثة للتضامن

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الفيضانات التي ضربت بعض المدن في نيجيريا وأودت بحياة أكثر من 500 شخص، وهدمت آلاف المنازل، وجرفت الأراضي الزراعية، وعرقلت إمدادات الغذاء والدواء والوقود، داعيًا المؤسسات الإغاثية للتضامن من أجل توجيه المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.



ويعرب الأزهر عن تضامنه مع نيجيريا؛ قيادة وشعبًا، داعيا المولى -عز وجل- أن ينزل سكينته وأمنه على نيجيريا، وأن يجنب العالم الكوارث، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.