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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتهاء كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

فالفيردي يسجل ويحتفل
فالفيردي يسجل ويحتفل بهدف ريال مدريد في برشلونة

انتهت  مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وتمكن فريق ريال مدريد من اكتساح فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

افتتح كريم بنزيما التهديف لريال مدريد في الدقيقة 12، ثم أحرز فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35، بينما سجل الهدف الأول لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 83، ثم حصل رودريجو على ضربة جزاء في الدقيقة 90+1، وسجلها ليعلن عن الهدف الثالث.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما برشلونة يتواجد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني


ليفاندوفسكي برشلونة 9

خوسيلو إسبانيول 6

بورخا ايغليسياس ريال بيتيس 6

اياغو اسباس سيلتا فيغو 6

فينيسيوس جونيور ريال مدريد 5

برايس مينديز ريال سوسييداد 5

فيديريكو فالفيردي ريال مدريد 4

كريم بنزيما ريال مدريد 4

الفارو موراتا أتلتيكو مدريد 4

فيدات موريكي ريال مايوركا 4

رودريجو ريال مدريد 3

عمر صادق ريال سوسييداد 3

إينياكي ويليامز أتلتيك بيلباو 3

أوليفيه توريس إشبيلية 3

أليكس بيرينجور أتلتيك بيلباو 3

أنخيل كوريا أتلتيكو مدريد 3

مباراة كلاسيكو الأرض ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني فالفيردي فيران توريس رودريجو

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