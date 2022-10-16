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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. الملك تشارلز يبيع 12 حصانا ورثها عن والدته

بريطانيا.. الملك
بريطانيا.. الملك تشارلز يبيع 12 حصان ورثها عن والدته

كشفت تقارير صحيفة عن استعداد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، لبيع 12 حصان سباق شهير، ورثها عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الشهر الماضي عن عمر يناهز 96 عاما.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن الملك تشارلز يعتزم بيع 12 حصان سباق في مزاد علني، من أصل 37 حصانا امتلكتها الملكة إليزابيث.

وكلفت تربية الخيول الملكة إليزابيث أموالا طائلة، ولم تكن مربحة دائما، لكن العام الماضي حققت الأحصنة الملكية البريطانية مراكز متقدمة في سباقات مختلفة.

وحسب الصحيفة، سيتم بيع الحصان الشهير "جست فاين"، وهو أول حصان يفوز بسباق بعدما امتلكه الملك تشارلز الثالث.

وقال مصدر ملكي لصحيفة "ميرور" إنه من المحتمل أن يتحول الإسطبل الملكي إلى متحف خلال 3 سنوات، وسط اتجاه لإنهاء عملية تربية الخيول في مزرعة "رويال ساندرينجهام" في نورفولك شرق إنجلترا.

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وكشفت المصادر عن اهتمام بعض الإسطبلات في دول الخليج، بشراء خيول الملكة البريطانية الراحلة.

ويمتلك تشارلز 60 حصانا و38 فرسا، بالإضافة إلى 30 مهرا ستولد العام المقبل، يُتوقع أن تباع بأسعار مرتفعة للغاية.

لكن التقارير أكدت أن ملك بريطانيا سيخفض عدد الخيول التي يمتلكها بشكل كبير، وأن العلاقة بين العائلة المالكة وسباقات الخيل ستستمر لكن بشكل أقل.

كان قصر باكنجهام أعلن في وقت سابق، أن تتويج الملك تشارلز الثالث سيتم في السادس من مايو المقبل، في وستمنستر أبي في لندن.

وقال القصر إن الحفل سيكون أكثر حداثة من التتويج الملكي السابق، وسيتطلع إلى المستقبل.

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