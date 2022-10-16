بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

انتهت مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي والتي أقيمت في ملعب انفيلد وانتهت بفوز الريدز بهدف غالي سجله محمد صلاح .

وبمجرد انتهاء اللقاء ، انهالت الاشادة بفخر العرب الذي عاد لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف في المباريات والمواعيد الكبري.

وبجانب سعادة المصريون بصفة خاصة بما يحققه صلاح صب جمهور السوشيال ميديا غضبهم علي المهاجم الاورجواياني داروين نونيز والذي تعاقد معه ليفربول في الموسم الحالي بمقابل تخطى الـ70 مليون دولار ووصفوه باللاعب الأناني.

نظرا لتعمده عدم تمرير الكرة لمحمد صلاح في اكتر من لحظة حاسمة لعل أبرزها في مباراة ليفربول والمان سيتي آليوم بعد نزوله مباشرة.

وشبه البعض ما يفعله نونيز مع صلاح قد يكون بداية لمرحلة جفاء بين الثنائي كما حدث في الماضي القريب مع السنغالي ساديو ماني الذي بدوره انتقل للعملاق الألماني بايرن ميونخ.

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محمد صلاح يتصدر التريند بعد هدفه في مانشستر سيتي



وتصدر محمد صلاح نجم ليفربول مؤشرات البحث على محرك جوجل والتريند على موقع التواصل تويتر بعد هدفه الأسطوري في شباك مانشسر سيتي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

كان ليفربول قد تغلب على مانشستر سيتي بهدف في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 76 عندما تلقى محمد صلاح تمريرة طولية من أليسون ليراوغ جواو كانسيلو بجسده وينفرد بمرمى إديرسون ويسجل هدفًا عالميًا ليتقدم به ليفربول.

وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 54 عن طريق فيل فودين، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تبين ارتكاب إيرلينج هالاند خطأ على فابينيو.

ليفربول كان الأفضل في أحداث الشوط الأول، وتلقى ديوجو جوتا الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي في الدقيقة 21 ليطلق تسديدة تصدى لها إديرسون مواريش.

وكاد هالاند يسجل هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 40 عندما تلقى كرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين، ليقابلها المهاجم النرويجي لكن أليسون تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه يورجن كلوب في الدقيقة 86 بعد اعتراضه على عدم احتساب خطأ على برناردو سيلفا ضد محمد صلاح.

وتم استبدال محمد صلاح في الدقيقة 90 بزميله أرنولد.

وفي آخر الدقائق، تفنن البديل داروين نونيز في إضاعة الكرات في ظل وجود مساحات في دفاع مانشستر سيتي، لكن النتيجة استمرت على حالها، ليظفر ليفربول بالنقاط الثلاث.

انتصار ليفربول رفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.