سر رهيب في واتساب.. طريقة سهلة لمن يريد إخفاء محادثاته دون برامج

بصرف النظر عن إرسال الرسائل النصية ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو، يقدم واتساب WhatsApp، مجموعة رائعة من المزايا التي تعزز تجربة المستخدم، من بينها ميزة أرشفة الدردشات.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، تسمح ميزة أرشيف الدردشات على تطبيق واتساب، للمستخدمين بإخفاء دردشة فردية أو جماعية أو جميع الدردشات مرة واحدة من قائمة الدردشة الخاصة بهم لتنظيم طريقة عرض محادثاتهم بشكل أفضل.

كيفية أرشفة جميع الدردشات على تطبيق واتساب WhatsApp دفعة واحدة

مع التطوير المستمر لوظيفة أرشفة المحادثات، قدم واتساب إعداد جديد من شأنه أن يساعد المستخدمين في بتثبيت الدردشات ذات الأولوية في أعلى صفحة الدردشات، وحفظ بعض المحادثات التي تعتبر مزعجة للمستخدم في مجلد منفصل.

ويسمح إعداد أرشفة الدردشات الجديد، في عزل المحادثات في مكان منفصل بعيدا على صفحة الدردشات الرئيسية بـ واتساب، وسيقوم بكتم صوت الإشعارات الخاص بها ولن يظهر المزيد من التنبيهات عند تلقي رسائل جديدة.

وعندما تتلقى رسالة جديدة على تطبيق واتساب، من دردشة فردية مؤرشفة أو دردشة جماعية تم تصنيفها على أنها مزعجة، فإنها ستبقى في المجلد المؤرشف، وفي الوقت نفسه، يسمح لك واتساب بأرشفة محادثك كلها دفعة واحدة، إليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب WhatsApp، على هاتف آيفون أو أندرويد.

الخطوة الثانية: في علامة التبويب الدردشات، اضغط على المزيد من الخيارات.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار الإعدادات من القائمة المنسدلة.

الخطوة الرابعة: انقر على خيار الدردشات ثم على سجل الدردشة.

الخطوة الخامسة: انقر فوق أرشفة جميع الدردشات.

تذكر أن أرشفة الدردشة لا تؤدي إلى حذف الدردشة أو نسخها احتياطيا إلى بطاقة الذاكرة الداخلية الخاصة بهاتفك، وفي الوقت نفسه، لن تتلقى إشعارات للدردشات المؤرشفة ما لم تتم الإشارة إليك أو الرد على إحدى رسائلك.