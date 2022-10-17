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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تصرف صادم لابنة شيرين بعد دخولها المستشفى وشقيقها يدعي إدمانها.. اتفاق بين الأهلي و كهربا وانفجارات في كييف

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها أزمة شيرين عبد الوهاب عند دخولها المستشفى وإصابة 8 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية.

 

النيابة العامة تحقق في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب

تلقـت النيابة العامة بلاغا من وكيل الفنانة - شيرين عبد الوهـاب بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية.
 

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

لا صوت يعلو داخل الوسط الفني حاليًأ  فوق صوت أزمة شيرين عبد الوهاب، فبعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنها، وأيضا حديث والدتها والتي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولابد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج، يتساءل الجميع عن ابنتيها مريم وهنا وماذا يفعلان بعد كل هذه المشاكل والأزمات التي لحقت بوالدتهما.

 

والدة شيرين تبكي على الهواء.. وشقيقها يزعم تعاطيها المخدرات| التفاصيل الكاملة

كشف محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ووالدتها التفاصيل الكاملة لدخول شقيقته المستشفي لعلاجها من الإدمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع علي قناة إم بي سي مصر.

تطور مفاجئ | اتفاق جديد بين الأهلي و كهربا لدفع غرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق جديد مع محمود كهربا جناح الفريق الأحمر لدفع غرامة نادي الزمالك .

 

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وصافرات الإنذار تدوي في المدينة

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بأن دوي انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية كييف، وسط إطلاق صافرات الإنذار في المدينة.

زلزال يهز منطقة أكبر بركان في العالم.. والعلماء يحذرون

أكبر بركان نشط على الكوكب قد ترك في حالة من الاضطرابات المتزايدة في أعقاب زلزال بقوة 5.0 درجات، مما يثير ذلك قلق ومخاوف العلماء في العالم ويصدرون تحذيرات شديدة بشأنه.

 

إصابة 8 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

أعلنت سلطات مدينة هاريسونبرج في ولاية فيرجينيا الأمريكية، إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، خلال حادث إطلاق نار بالقرب من جامعة جيمس ماديسون.

 

حدث ليلا شيرين عبد الوهاب حادث اطلاق نار النيابة العامة الأهلي و كهربا كييف

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