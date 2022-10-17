ريح دماغك..أسهل طريقة لإخفاء عدد اللايكات والمشاهدات على إنستجرام

أصبحت عدد اللايكات على تطبيق إنستجرام Instagram المحدد لما إذا كان الشخص ناجح أم لا و لذلك ترى الكثير يرغبون في إخفائها وعدم الالتفات لما تسببه بأنفسهم.

وفي محاولة لجعل تجربة المستخدم أكثر إمتاعًا، طرحت إنستجرام خاصية إخفاء اللايكات وعدد المشاهدات على جميع المنشورات، و بهذه الطريقة يمكن للمستخدمين التركيز على المحتوى بدلاً من شعبية المحتوى و عدد مشاهداته، وهذا ما سنوضحه هنا.

كيفية إخفاء لايكات إنستجرام

1- افتح حسابك على إنستجرام ثم اضغط على الثلاث خطوط على اليسار.

2- اضغط على الإعدادات.

3- ابحث عن كلمة ( منشورات) و من ثم اضغط عليها.

4- قم بتفعيل خيار ( اخفاء اعداد تسجيلات الإعجاب و المشاهدات).

كيفية إخفاء اللايكات على إنستجرام قبل النشر

1- في الصفحة الأخيرة قبل نشر الصورة على إنستجرام ( حيث تقوم بكتابة الكابشن و الإشارة للحسابات)، مرر للأسفل و اختر إعدادات متقدمة.

2- فعّل خيار ( اخفاء اعداد تسجيلات الاعجاب و المشاهدات في هذا المنشور).

كيفية اخفاء لايكات إنستجرام بعد النشر

1- اذهب إلى البوست الذي تريد إخفاء اللايكات عليه و من ثم اضغط على الثلاث خطوط أعلى البوست و بالنهاية اختار ( إخفاء أعداد تسجيلات الإعجاب).