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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريح دماغك..أسهل طريقة لإخفاء عدد اللايكات والمشاهدات على إنستجرام

ريح دماغك..أسهل طريقة
ريح دماغك..أسهل طريقة لإخفاء عدد اللايكات والمشاهدات على إنس

أصبحت عدد اللايكات على تطبيق إنستجرام Instagram المحدد لما إذا كان الشخص ناجح أم لا و لذلك ترى الكثير يرغبون في إخفائها وعدم الالتفات لما تسببه بأنفسهم.

 

وفي محاولة لجعل تجربة المستخدم أكثر إمتاعًا، طرحت إنستجرام خاصية إخفاء اللايكات وعدد المشاهدات على جميع المنشورات، و بهذه الطريقة يمكن للمستخدمين التركيز على المحتوى بدلاً من شعبية المحتوى و عدد مشاهداته، وهذا ما سنوضحه هنا.

 

كيفية إخفاء لايكات إنستجرام

 

1- افتح حسابك على إنستجرام ثم اضغط على الثلاث خطوط على اليسار.

2- اضغط على الإعدادات.

3- ابحث عن كلمة ( منشورات) و من ثم اضغط عليها.

4- قم بتفعيل خيار ( اخفاء اعداد تسجيلات الإعجاب و المشاهدات).

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كيفية إخفاء اللايكات على إنستجرام قبل النشر 

 

1- في الصفحة الأخيرة قبل نشر الصورة على إنستجرام ( حيث تقوم بكتابة الكابشن و الإشارة للحسابات)، مرر للأسفل و اختر إعدادات متقدمة.

2- فعّل خيار ( اخفاء اعداد تسجيلات الاعجاب و المشاهدات في هذا المنشور).

 

كيفية اخفاء لايكات إنستجرام بعد النشر 

 

1- اذهب إلى البوست الذي تريد إخفاء اللايكات عليه و من ثم اضغط على الثلاث خطوط أعلى البوست و بالنهاية اختار ( إخفاء أعداد تسجيلات الإعجاب).

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