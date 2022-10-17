فستان قصير.. منى زكي تتألق في إطلالة جذابة وأنيقة.. شاهد

حرصت الفنانة مني زكي علي مشاركة جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منى زكي بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون البيج ، و لقت قائلة :Throwback from bulgari



يذكر أنه وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للفنانة منى زكي، معبرة عن عميق جبها وتقديرها واحترامها لها وأدائها في الأعمال الفنية.

وقالت نادية الجندي، في حوار مع الإعلامية أسما ابراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "أحب أن أقدم أعمالا فنية مع الفنانة منى زكي، واحساس منى زكي في التمثيل رهيب، واختياراتها حلوة".