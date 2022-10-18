بزعم توفير وظائف .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس سنتان فى حلوان

انتحلوا صفة ضابط شرطة ..

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بحلوان، بزعم كونهم رجال شرطة .

و بإجراء التحريات وتم التوصل إلى مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم وأمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

نصت المادة 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".